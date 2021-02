Das Aus für den „Bären“ in Fachsenfeld

Restaurant Bärenwirt Florian Schäfauer legt in Fachsenfeld Ende März den Kochlöffel zur Seite. Die Gastronomie gibt der 33 Jahre alte Küchenchef trotzdem nicht auf. Das hat er geplant.

Aalen-Fachsenfeld

Rumpsteak, Kalbsbraten, Spätzle und mehr wandern in diesen Tagen das letzte Mal über die Theke des „Bären“ in Fachsenfeld: Ende März schließt das schwäbische Restaurant in der Wasseralfinger Straße. Das gibt Wirt Florian Schäfauer (33) auf SchwäPo-Nachfrage bekannt. Seit 2017 betreibt er gemeinsam mit seiner Partnerin Juliane Bartelme das Restaurant. „Dass wir schließen, war eine familiäre Entscheidung“, sagt der 33 Jahre alte Küchenmeister – und habe nichts mit der Coronakrise zu tun. Im Juli erwartet die junge Familie Nachwuchs, das