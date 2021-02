Kritik: Politik zeigt keine Perspektiven auf

Aalen. Lockdown seit Wochen. Er trifft Einzelhändler, Kulturschaffende und Dienstleister wie Friseure. Vertreter dieser Branchen hat am Mittwoch die SPD-Landtagskandidatin Dr. Carola Merk-Rudolph zu einer Gesprächsrunde mit dem Geislinger Landtagsabgeordneten Sascha Binder zusammengebracht. In einer Hybridkonferenz, also sowohl live vor Ort in der Villa Stützel, als auch mit digital zugeschalteten Teilnehmern, wurde klar: Alle Branchen haben durch den Lockdown spezielle Probleme, aber auch gemeinsame Kritikpunkte.

Kritik an fehlender Perspektive

Investitionen im fünfstelligen Bereich für Hygienemaßnahmen – und dann der erneute Lockdown,