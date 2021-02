„Ein kleiner Impuls genügt – und schon geht es los“

Menschen im Corona-Alltag Für Carusos-Fachberater Kaspar Grimminger ist ein Online-Mitsing-Webinar der Höhepunkt in der Pandemie-Woche.

Lauchheim-Hülen

Von seinem Haus in Hülen hat er einen der schönsten Ausblicke auf Schloss Kapfenburg. Nun kann er auch noch gemütlich vom Wohnzimmer aus über die Ostalb nach Berlin und wieder zurück streamen. „Einfach am Computer einwählen und mit anderen gemeinsam singen“, so beschreibt Kaspar Grimminger ein Online-Webinar, zu dem er möglichst viele Erzieherinnen, Chorleiter oder Musikpädagogen, die mit Kindergartenkindern arbeiten, einlädt.

Der Schwäbischen Post erzählt Grimminger wie es zu den virtuellen Treffen kam, zu denen er nun immer montags von 17 bis 18.30 Uhr den