Ludwig Broer verstorben

Ludwig Broer, einer der ältesten Spieler der Garde des VfR Aalen in den 60er Jahren ist nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben.

Mit Leib und Seele war er 68 Jahre lang Mitglied des Vereins für Rasenspiele Aalen. Mit 14 trat Ludwig 1952 als Jugendspieler in den Verein ein, als die Aalener wieder in der 1. Amateurliga spielten, nachdem sie eine Saison zuvor abgestiegen waren. Schon bald erkannten die Verantwortlichen das Talent des Youngsters, der nach einer Lehre als Buchdrucker in der Druckerei Granelli arbeitete.

In der Saison 1957/58 gehörte der 19-Jährige bereits zum Stamm der 1. Mannschaft. Als rechter Verteidiger machte