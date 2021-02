Berufsfindung am heimischen PC

Ellwangen

Rund 600 Gespräche, acht Impulsvorträge, 55 Beraterinnen und Berater, über 260 Schülerinnen und Schüler, acht Ellwanger und Aalener Schulen – das ist die stolze Bilanz der ersten Digitalen Rotary Berufsinformation in Ostwürttemberg. In diesen Zeiten, in denen Jugendliche auf so viel verzichten müssen, war es den Rotary Clubs Ellwangen und Aalen-Heidenheim besonders wichtig, ihre jährliche Berufsinfo nicht abzusagen, sondern den Umständen anzupassen.

„Wir haben den Schülern gezeigt: Wir sind für Euch da! Ein schönes Zeichen in dieser Zeit. Ich fand die Veranstaltung toll und bewegend“, freut sich eine der