IG Metall: Warnstreiks möglich

Gewerkschaft In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie verhärten sich die Fronten. Nächste Verhandlungsrunde am 25. Februar.

Aalen

In den aktuellen Tarifverhandlungen der südwestdeutschen Metall- und Elektroindustrie gibt sich die IG Metall Aalen-Schwäbisch Gmünd kämpferisch. Gebe es in der nächsten Verhandlungsrunde am 25. Februar keine Annäherung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband Südwestmetall, so seien mit Ablauf der Friedenspflicht am 1. März Warnstreiks angesagt: Das betonte der kommissarische 1. Bevollmächtigte der IG Metall Ostalb, Kai Burmeister.

Zwei bisherige Verhandlungsrunden sind ohne Ergebnis verlaufen. Vor allem die Forderung der IG Metall nach einer Lohnsteigerung von vier Prozent oder einem teilweisen Entgeltausgleich, wenn ein