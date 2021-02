Kohlgemüse im Winter – das heimische Superfood

Ellwangen

Wenn es draußen kalt ist, schätzt der Mensch was Warmes auf dem Tisch. Margarete Schulz, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Ellwangen, empfiehlt in ihrem Rundbrief an Mitglieder und Interessierte in dieser Zeit gesunde Ernährung mit winterlichem Gemüse: Wirsing, Rosenkohl, Pastinake, Schwarzwurzel, Feldsalat, Chicorée, Grünkohl, Weiß- und Rotkohl oder Lauch. Im Gespräch mit dieser Zeitung verrät die 60-Jährige einiges über Kneipp, Kohl und ihre heimliche Leidenschaft für kleine grüne Bällchen.

Kneipp-Verein – da denkt man an Wassertreten – aber an Kohl?

Margarete Schulz: Die Kneipp-Lehre ist eine ganzheitliche