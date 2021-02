Lebenshilfe baut Angebote weiter aus

Aalen. Vor einem Jahr ist das erste Kooperationsprojekt der Lebenshilfen Aalen und Heidenheim an den Start gegangen. Eine Beratungsstelle sollte das Lebenshilfeangebot im teil- und vollstationären Bereich in Heidenheim erweitern. Das schreibt die Lebenshilfe in einer Pressemitteilung.

Hintergrund war unter anderem die Reform des Bundesteilhabegesetzes, ein Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und zur Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Auch war der gestiegene Bedarf an Beratungen zu vielfältigen Fragen und Herausforderungen im Leben mit einer Behinderung Anlass zu diesem neuen Unterstützungsangebot.

