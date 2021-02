Anna Rupprecht landet auf Rang 16

Anna Rupprecht vom SC Degenfeld hat weitere Weltcuppunkte gesammelt. Beim Skispringen in Rasnov in Rumänien landete die 24-Jährige am Donnerstag auf Rang 16 der Gesamtwertung. Ihre Gmünder Teamkollegin, Olympiasiegerin Carina Vogt, hat aufgrund der in der kommenden Woche beginnenden Nordischen Ski-WM auf einen Weltcup-Start an diesem Wochenende verzichtet.

Das Lager der deutschen Skispringerinnen ist an diesem Wochenende zweigeteilt. Die einen , Carina Vogt, Katharina Althaus und Juliane Seyfarth, haben den Weltcup in Rumänien sausen lassen, um sich individuell in Garmisch-Partenkirchen auf die Weltmeisterschaft in Oberstdorf vorzubereiten,