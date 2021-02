Welcher Weg führt die Pflege in die Zukunft?

Stuttgart

Alt werden will jeder, alt sein keiner.“ Das sagte Moderator Christian Turrey zu Beginn einer Online-Veranstaltung rund ums Thema Altenpflege. Was kann gegen den Fachkräftemangel getan werden? Wie können pflegende Angehörige unterstützt werden? Muss ein Tarifvertrag fürs Pflegepersonal her? Dies sind nur einige Fragen, die im Laufe der zweistündigen Diskussion besprochen wurden. Mit dabei: Politikerinnen und Politiker und Pflegekräfte aus Baden-Württemberg.

Wie ist die Situation der Pflegekräfte? Ilka Steck ist Altenpflegerin seit 26 Jahren und schilderte den 100 Zuhörerinnen und Zuhörern am Donnerstagabend ihren