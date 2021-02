Die Familie Ehrler investiert in eine neue Bäckerei

Handwerk Erster Spatenstich für die neue Virngrundbäckerei in der Melitta Bentz-Straße.

Ellwangen. Zehn Jahre lang habe geplant und abgewogen, wie der Familienbetrieb für die Zukunft richtig aufgestellt werden soll., erzählt Virngrundbäcker Pius Ehrler. Schließlich fiel die Entscheidung für einen Neubau im Industriegebiet Neunheim/Neunstadt. Sieben Millionen Euro investiert der Betrieb. Auf 2300 Quadratmeter Fläche werden Produktion und Verwaltung zusammengeführt.

Die Verhältnisse in der Johann-Hartwig-Straße, in der ehemaligen Bäckerei Kayfel, seien zu klein geworden, um die Ware zu backen, die man für 18 Filialen benötigt. Die Anlagen in der neuen Bäckerei werden rationeller und ergonomischer. Anlieferung, Produktion,