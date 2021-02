Verband: „Den Betrieben Luft lassen“

Südwestmetall Ostwürttembergs Metall-Arbeitgeber sehen in den Tarifverhandlungen keinen Spielraum für Lohnerhöhungen angesichts von Coronakrise, Rezession und Transformation.

Aalen

Keinen Spielraum für Lohnerhöhungen sieht der Arbeitgeberverband Südwestmetall in den aktuellen Tarifverhandlungen der südwestdeutschen Metall- und Elektroindustrie. Vielmehr sei es an der Zeit, so Südwestmetall-Vertreter aus Ostwürttemberg, die Unternehmen international wettbewerbsfähig zu halten und ihnen angesichts Coronakrise, Rezession und massiver Herausforderungen durch die Transformation finanziell Luft für Investitionen zu verschaffen.

Am 25. Februar steht die dritte Verhandlungsrunde zwischen den Tarifpartnern an. Eine Annäherung ist bisher nicht in Sicht. Lohnerhöhungen –