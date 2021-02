Keine Online-Sitzung mehr: Rat ist in die Stadthalle eingeladen

Gesundheit Die Verwaltung möchte, dass der Gemeinderat in einer Präsenzsitzung tagt. Michael Fleischer von den Grünen fordert eine Videokonferenz.

Aalen

Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat für kommenden Donnerstag zur Gemeinderatssitzung eingeladen. Das Gremium soll nicht in einer Videokonferenz tagen wie noch bei der vergangenen Sitzung Ende Januar, sondern soll wieder in der Stadthalle zusammenkommen. Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Fleischer fehlt für diese Entscheidung das Verständnis: „Ich habe eine E-Mail an den OB geschickt und ihn dringend gebeteten, die Sitzung als Videokonferenz durchzuführen.“

Der Gemeinderat müsse dafür Sorge tragen, das Infektionsgeschehen nicht zu verschlimmern. Die Tagesordnung sei nicht übermäßig lang und kompliziert, daher