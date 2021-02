Die absurde Verteilung des Impfstoffs

Die Impfstoffverteilung in Baden-Württemberg ist völliger Unsinn und sie funktioniert nicht. Das müsste mit Blick auf die Zahlen eigentlich auch den verantwortlichen Strategen in Stuttgart endlich dämmern. Es ist ja ganz einfach: Jedes Bundesland hat gemessen an der Bevölkerungszahl entsprechend Impfstoff von der Bundesregierung erhalten. Theoretisch müsste dann in allen Bundesländern die Quote der Menschen mit vollem Impfschutz gleich sein. Tatsächlich haben beispielsweise in Rheinland-Pfalz bereits 40 Prozent mehr Menschen als in Baden-Württemberg den vollen Impfschutz erhalten. Dann die völlig absurde Verteilung auf die Landkreise.