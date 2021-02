Frage der Woche: Die Fastenzeit beginnt - Worauf noch verzichten in diesen Zeiten?

Frage der Woche Die Fastenzeit beginnt, auf was verzichten Sie?

Die Fastenzeit hat an diesem Aschermittwoch begonnen. Nun heißt es wieder sieben Wochen auf Alkohol, Süßigkeiten oder Sonstiges zu verzichten. Wir haben Aalener Passanten gefragt, ob sie dieses Jahr fasten oder doch darauf verzichten.

Julian Ortwein (29),

Ingenieur, Aalen

„Ich habe mir für dieses Jahr in der Fastenzeit nichts vorgenommen. In den letzten Jahren habe ich es ab und zu gemacht, aber dieses Jahr geht das für mich auch ein bisschen unter, da man durch Corona bereits auf vieles verzichten muss. Auch der Fasching ist an mir fast spurlos vorbeigegangen.“

Fahrlehrerin, Speyer