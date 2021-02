TSGV-Trio verlängert bei den Löwen

Fußball, Landesliga Ralph Molner, Robin Zolnai und Ivo Braun bleiben in Waldstetten.

Der Kader des Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten nimmt weiter Formen an. Während die Akteure Mario Rosenfelder, Jonas Kleinmann, Marcel Waibel, Jannik Kurfess sowie Patrick Weber ohnehin noch bis 2022 gebunden sind, konnten Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV, und Edgar Fischer, Teammanager der Waldstetter, nun weitere Personalien in trockene Tücher bringen.

Routinier Ralph Molner wird auch in der kommenden Saison bei den Löwen an den Ball treten. Der inzwischen 36-Jährige geht dann in seine bereits achte Saison bei den Waldstettern. „Wir sind froh, dass uns Ralph ein weiteres Jahr zur Verfügung steht. Er ist extrem fit,