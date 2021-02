Neuer Thesenanschlag nach 500 Jahren

Kirche Reformbewegung Maria 2.0 hängt ihre Thesen an Kirchentüren. Auch in Aalen.

Aalen. Mit dem Thesenanschlag 2.0 an Dom- und Kirchentüren im gesamten Bundesgebiet weist die Reformbewegung Maria 2.0 auf die eklatanten Missstände in der katholischen Kirche hin und untermauert damit ihre Forderungen nach Reformen hin zu einer zukunftsfähigen Kirche. Frauen haben die Thesen auch in Aalen am Hauptportal der Salvatorkirche aufgehängt.

Angemahnt wird eine geschlechtergerechte Kirche mit dem Zugang für alle Menschen zu allen Ämtern, sowie die Aufklärung, Verfolgung und Bekämpfung der Ursachen von sexualisierter Gewalt. Darüber hinaus wird eine wertschätzende Haltung gegenüber selbstbestimmter, achtsamer Sexualität eingefordert