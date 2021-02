St. Stephanus: erster Gottesdienst nach Renovierung

Aalen-Wasseralfingen. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns nach fast acht Monaten wieder in unserem angestammten Gotteshaus treffen dürfen“, begrüßte Pfarrer Harald Golla die Gläubigen am Sonntagmorgen zum ersten Gottesdienst in der renovierten Kirche St. Stephanus. „Ganz ohne Risse im Mauerwerk und in neuem Licht“, ergänzte er. Fast voll besetzt waren die nach geltenden Abstandsregeln ausgewiesenen Plätze.

Erfreut nahmen die Besucher die „neue“ Kirche in Augenschein, „das ist richtig schön geworden“, hörte man öfters. Eingestimmt wurden die Besucher durch