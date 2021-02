Wo Bürokratie Innovation erdrückt

Neresheim

Mir fehlt der Austausch mit Menschen und damit all das Schöne am Wahlkampf. Wir sind doch soziale Menschen“, sagt Dr. Carola Merk-Rudolph am Samstagnachmittag im Neresheimer Industriegebiet „im Riegel“. Ihr Wahlkampfleiter Helmut Gentner hatte das Treffen bei ADK organisiert. Man kennt sich gut: Gentner war Leiter der DRK-Pflegeschule in Ellwangen, ADK hat dort modular gebaut.

Seit 2004 ist das Neresheimer Unternehmen mit dieser Geschäftsidee am Markt. Ein Erfolgsmodell. „Es ist der Wahnsinn, was hier entstanden ist. Ich bin hellauf begeistert“, kommentierte Merk-Rudolph den steilen Aufstieg des Unternehmens