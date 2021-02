Aus für Autotest in Iggingen

Iggingen

Hiobsbotschaft für die fast 150 Mitarbeiter von Autotest in Iggingen: Das Südtiroler Unternehmen will den Standort zum Ende des Jahres schließen. Wie die Firma mitteilt, habe man am Freitag die Belegschaft darüber informiert. Als Grund führt Autotest an, dass der Standort in den vergangenen Jahren durchweg Verluste erwirtschaftet habe. Zudem würden der anhaltende Strukturwandel in der Autoindustrie und die Auswirkungen der Corona-Krise das Unternehmen belasten.

„Die Entscheidung zur Schließung wurde nach konstruktiven Gesprächen mit dem Gesellschafter und dem Betriebsrat getroffen, nachdem das Unternehmen verschiedenste