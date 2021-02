Die Ostalb mischt international mit

Leichtathletik 70 Jahre Württembergischer Leichtathletikverband: Eine Ära mit großen Veranstaltungen und erfolgreichen Athleten. Athleten und Funktionäre von der Ostalb agieren an den Stellschrauben

Am 21. Januar 1951 schlossen sich die Leichtathletikverbände aus Nord- und Südwürttemberg in Bad Cannstatt im Hotel „Concordia“ zum WLV zusammen. Der Beginn einer 70-jährigen Erfolgsgeschichte, die bis in unseren Raum ausstrahlt.

Zum ersten Präsidenten wurde damals Richard „Molly“ Schauffele gewählt. Dessen Freund Hermann Pfäffle aus Lorch war vor dem Krieg ein sehr erfolgreicher Sprinter, der 1939 in die Kernmannschaft für die eigentlich 1940 in Helsinki vorgesehenen Olympischen Spiele berufen worden war. Der Kartonagen-Fabrikant ließ sich dazu überreden, den Leichtathletik-Kreisverband Schwäbisch Gmünd zu