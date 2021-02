Hier stapeln sich Geschichten

Lesen Seit 30 Jahren gibt’s die Bürgerbibliothek in Essingen. Die Bücherei soll nun fit gemacht werden für die kommenden 30 Jahre. Und: Es werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht.

Essingen

Dort ist die Zeit stehen geblieben (zumindest etwas). Es duftet nach Holz und Papier. Dort schlummern Bücher von Kafka und Hesse. Und auch aktuelle Werke stehen in den Regalen. 10 000 Medien stapeln sich in Essingens Bürgerbibliothek. Computer gibt’s dort keinen – ausgeliehene und zurückgebrachte Bücher werden von ehrenamtlichen Helferinnen per Hand auf Karteikarten eingetragen.

Start mit 5000 Büchern

Vor ziemlich genau 30 Jahren öffnete die Bücherei erstmals. 5000 Bücher gab’s zur Auswahl. „Das war eine Idee von Richard Ilzhöfer“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hofer. Die Gemeinde stelle seit 1991