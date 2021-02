Abgeordnete fordern gerechte Impfstoffverteilung

Aalen. Alle Bundes- und Landtagsabgeordneten aus dem Ostalbkreis haben unterschrieben: Norbert Barthle (CDU), Winfried Mack (CDU), Leni Breymaier (SPD), Dr. Stefan Scheffold (CDU), Roderich Kiesewetter (CDU) und Christian Lange (SPD). In einem gemeinsamen Brief wenden sie sich an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in Stuttgart und „bitten dringend darum, die Verteilung des Impfstoffes auf die Kreisimpfzentren im Land zu ändern“. Weil sich zu Beginn einer möglichen dritten Welle „jede Art von Wahlkampfmanöver verbiete“, schrieben sie gemeinsam, heißt es in dem Brief, „um die Bewältigung