Ist Ladenburger nachts doch zu laut?

Gemeinderat Ingenieurbüro Müller BBM präsentiert dem Gemeinderat Ergebnisse der Lärmmessungen in Kerkingen, die die Stadt in Auftrag gab. Resultat: Grenzwerte werden teils überschritten.

Bopfingen-Kerkingen

Die Firma Ladenburger ist gut im Geschäft. Sturm- und Schadholz haben stark zugenommen und müssen verarbeitet werden. Und hier kommen die Holzwerke ins Spiel. Der Betrieb in Kerkingen arbeitet in vielen Bereichen rund um die Uhr – und expandiert weiter.

Ladenburger expandiert

Ladenburger wird nämlich am Standort die Produktion um ein weiteres Werk zur Herstellung von Brettschichtholz (BSH) erweitern. In einer bis vor Kurzem an die Firma Jiffy vermieteten Halle sollen ab Mitte 2022 bis zu 45 000 Kubikmeter verleimte Produkte produziert werden. Das Investitionsvolumen liege bei etwa 15 Millionen Euro, 20 neue Arbeitsplätze