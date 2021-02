Bike the Rock öffnet die Meldelisten

Radsport Ab sofort ist die Online-Registrierung für die Heubacher Mountainbike-Rennen offen, die in diesem Jahr zweigeteilt durchgeführt werden.

Der 20. Geburtstag von Bike the Rock rückt immer näher. Noch gut zwei Monate, bis am Samstag, den 24. April 2021 nationale und internationale Topstars der Mountainbike-Szene am Fuße des Rosensteins hoch über Heubach um den Sieg und um wertvolle UCI-Punkte kämpfen. Noch hat Corona Deutschland im Griff, aber die Organisatoren um den Heubacher Hauptamtsleiter Eckhard Häffner sind zuversichtlich, dass das Event wie geplant mit Hygieneauflagen stattfinden kann.

Deswegen haben die Veranstalter jetzt die Online-Registrierung für die Lizenzfahrer von der Junioren-Klasse bis zur Elite geöffnet. Über die Homepage www.biketherock.de können sich