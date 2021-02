Rathaus Tannhausen bekommt den Hauptamtsleiter

Tannhausen. „Das freut mich sehr, das hätte ich so heute nicht erwartet“, sagte Bürgermeister Manfred Haase in der Gemeinderatssitzung am Montag. Und dieser riesige Stein, der ihm da vom Herzen gefallen ist, war ihm auch deutlich anzusehen. Denn in den vielen Diskussionen um eine Hauptamtsleiterstelle für Tannhausen ging es in der Vergangenheit nicht gerade harmonisch im Gemeinderat zu.

Haase hatte bereits im vergangenen Jahr dafür plädiert, dass dringend ein Hauptamtsleiter in die Verwaltung gehöre. Zu groß sei das Arbeitspensum, zu überlastet die Mitarbeiter. Nicht alle im Rat konnten das nachvollziehen, wollten Belege dafür.