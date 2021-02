Marco Ganzenmüller verlängert um ein Jahr

Fußball, Verbandsliga Die TSG Hofherrnweiler und der Führungsspieler gehen gemeinsam in die neue Saison.

Der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist es gelungen, Marco Ganzenmüller weiterhin zu binden. Der „Turm“ im Defensivverbund der Mannschaft von Patrick Faber und Marc Ruppert wird weiterhin die Farben des Weststadt-Clubs tragen.

Seit Ende 2020 ruht der Ball in der Verbandsliga-Württemberg. Die Vereine sehnen sich nach einer finalen Entscheidung, wie es mit dem Amateurfußball und der restlichen Saison weitergehen soll. Trotz der freien Zeit arbeiten die Verantwortlichen der TSG fleißig an der Mannschaft für die neue Saison. Ein wichtiger Pfeiler in dieser Planung war Marco Ganzenmüller. Der Defensivspezialist trägt seit 2015 das