Schnelltests für Schul- und Kitapersonal

Corona Beschäftigte, die in Schulen, Kitas und in der Kindertagespflege tätig sind, können sich ab sofort kostenlos testen lassen.

Aalen. Eine weitere gute Nachricht im Umgang mit dem Coronavirus: „Ab sofort können sich Beschäftigte, die in Schulen, Kitas und in der Kindertagespflege tätig sind, wohnortnah und unkompliziert testen lassen“, informiert Landrat Dr. Joachim Bläse. „Dank der Unterstützung der niedergelassenen Ärzte und Apotheker konnten wir kurzfristig das Testangebot vor Ort in den Kommunen ausweiten.“

Seit vergangener Woche hätten sich 86 Arztpraxen und Apotheken über den gesamten Landkreis hinweg bereit erklärt, die kostenlosen Corona-Antigen-Testungen durchzuführen. Durch dieses Engagement sei es nun möglich, die Teststrukturen