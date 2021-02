Landesgartenschau mit Bürgern diskutieren

Ellwangen. Auf dem Weg zur Landesgartenschau 2026 sollen alle Bürgerinnen und Bürger transparent informiert und eingebunden werden. Das sei das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Micheal Dambacher und der LGS Ellwangen 2026, so eine Pressemitteilung der Landesgartenschau-GmbH.

Deshalb solle nun die Veranstaltungsreihe der „Gartenschau Gespräche - LGS im Dialog“ begonnen werden, unter der unterschiedliche Anlässe zum Austausch genutzt werden sollen. Der Auftakt erfolgt - in Zeiten der Kontaktbeschränkungen - auf rein digitalem Weg: Am Freitag, 19. März, von 17 bis 19.30 Uhr, wird der „LGS-DigiLog“ per Livestream