Nachfolger gesucht – und gefunden

Generationswechsel In der Region Ostwürttemberg gab es in den Jahren 2016 bis 2019 fast 1000 Nachfolgen. Und der Bedarf an neuen Unternehmern wird weiter steigen, prognostiziert die IHK in einem neuen Report.

Heidenheim

Für Marlen Schlosser stand bereits als Kind fest, dass sie einmal in die Fußstapfen ihres Vaters treten wird. Nach ihrem Studium und Praxiserfahrungen in verschiedenen Unternehmen stieg sie 2010 in den Familienbetrieb, die Schlosser Holzbau GmbH in Jagstzell, ein. Seitdem hat sie viel angepackt und einen spürbaren Wandel mitgestaltet in dem Unternehmen, das ihr Vater Josef Schlosser vor rund 40 Jahren gegründet hat – und das heute zu den führenden im modernen Holzingenieurbau zählt.

Das Beispiel Schlosser ist eines von zwölf erfolgreichen Unternehmensnachfolgen, die die IHK in ihrem neuen Nachfolge-Report