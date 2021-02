Erster Notruf im neuen Lagezentrum der Polizei

Polizei Das neue Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen in der Böhmerwaldstraße geht an den Start. Das Bestandsgebäude soll Mitte 2022 saniert sein.

Aalen

Der Einzug in den Erweiterungsbau samt Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen ist vollzogen“, teilt Polizeipräsident Reiner Möller am Dienstag mit. Neben der Präsidiumsleitung haben rund 115 Beschäftigte des Führungs- und Einsatzstabes sowie der Stabsstellen Öffentlichkeitsarbeit und Controlling/Qualitätsmanagement an ihren neuen Arbeitsplätzen in der Aalener Böhmerwaldstraße ihren Dienst aufnehmen.

Auch der erste Notruf ist am Dienstagvormittag um 10.33 Uhr eingegangen. „Gemeinsam mit Polizeivizepräsident Wolfgang Reubold konnte ich mich hierbei