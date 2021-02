Kinder-Uni startet wieder

Aalen

Rechtzeitig zum Sommersemester 2021 an der Hochschule Aalen startet auch die Kinder-Uni in die nächste Runde: An drei Terminen im März, April und Mai halten Professoren und Referenten spannende Vorlesungen für junge Forscherinnen und Forscher.

Kabelsalat: Los geht’s mit Professor Dr. Marcus Liebschner am Samstag, 20 März, um 10.30 Uhr. Sein Thema steht unter Strom: „Hochspannender Kabelsalat – was können Strom und Spannung?“ lautet es. Gemeinsam mit ihm können die jungen (und älteren) Zuhörer in die magische Welt der elektrischen Teilchen abtauchen.

Optische Täuschung: Am Samstag, 17. April, hält Professor