Im April rollen die Bagger

Rosenberg

Planmäßig kann der Startschuss für das größte Investitionsprojekt der Gemeinde Rosenberg diesen Jahres fallen: Der Gemeinderat vergab die Tief- und Straßenbauarbeiten im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Matzengehren an die Firma Martin Roth & Söhne GmbH aus Ellwangen als wirtschaftlichste Bieterin zum Angebotspreis von rund 1,463 Millionen Euro sowie die Rohrverlegearbeiten an die Firma Rudolf Steinbrenner Bauunternehmung GmbH & Co. KG aus Wiesenbach als wirtschaftlichste Bieterin zum Angebotspreis von rund 72 000 Euro.

Dabei gab es große Spannen von 36 und 45 Prozent Abweichung unter den eingegangenen Angeboten.