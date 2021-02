Hoffen auf den historischen Sieg

Roland Seitz ist es schon seit langem ein Dorn im Auge: dass die Meister der fünf Regionalligen nicht direkt in die 3. Liga aufsteigen. „Es kann nicht sein, dass eine Mannschaft über eine ganze Saison hinweg konstant gute Leistungen abruft und dann Aufstiegsspiele darüber entscheiden, ob man hoch geht oder nicht“, sagt der Trainer des VfR Aalen. Unterstützung bekommt Seitz von den Fußballfans bundesweit. In einer Umfrage des „Kicker“-Sportmagazins, an der 55869 Leser mitgemacht haben, votieren 91,3 Prozent dafür, dass der Meister direkt aufsteigen soll.

Aktuell ist der VfR Aalen von diesem Missstand allerdings nicht