Aus dem Schatten der Überfliegerin?

Sie haben viele Gemeinsamkeiten: Carina Vogt und Anna Rupprecht. Beide haben das Skispringen beim SC Degenfeld gelernt. Beide feierten ihr Weltcup-Debüt am 7. Januar 2012 in Hinterzarten. Beide erlitten im Jahr 2019 schwere Knieverletzungen. Und: Beide haben sich rechtzeitig zurückgekämpft und gehören nun bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf zu den vier Auserwählten von Bundestrainer Andreas Bauer.

Doch so ähnlich sich die beiden Gmünderinnen sind, so unterschiedlich verlief die bisherige Karriere der beiden. Denn: Seit Jahren steht Anna Rupprecht im Schatten von Carina Vogt. Die 29-Jährige gilt als die Überfliegerin im Frauen-Skispringen.