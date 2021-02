Hensoldt-Vorstandschef Müller: Wir sind voll auf Kurs

Oberkochen

Die Ausgaben für Verteidigungssysteme und Rüstung steigen weltweit, davon profitiert die Hensoldt AG mit Sitz in Taufkirchen und großem Standort in Oberkochen. „Für die kommenden Jahren haben wir Aufträge mit einem Wert von knapp zehn Milliarden in der Pipeline“, erklärte Thomas Müller, Vorstandschef des Herstellers von Rüstungselekronik, bei der Vorlage der vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2020. Begleitet wird das Wachstum von Investitionen in Forschung und Entwicklung – und der Schaffung neuer Arbeitsplätzen.

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen an allen Standorten rund 500 neue Jobs geschaffen.