Kostenlose Schnelltests in Aalen

Corona Stadtverwaltung informiert über die Testorte und -regeln für Schul- und Kitapersonal in Aalen.

Aalen. Die Stadtverwaltung Aalen informiert: Das Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege kann sich ab sofort zweimal pro Woche anlasslos auf das Coronavirus testen zu lassen. Das Land übernimmt dabei die anfallenden Kosten. Dank der Unterstützung der niedergelassenen Ärzte und Apotheker sei sehr kurzfristig das Testangebot vor Ort in den Kommunen ausgeweitet worden.

Weiter informiert die Stadt: Zu den Testberechtigten zählen neben den pädagogischen Kräften auch Reinigungspersonal, Hausmeister, hauswirtschaftliche Kräfte, Sekretariate sowie Mitarbeitende der Betreuungsvereine.