Lippacher Kindergarten wird später fertig

Westhausen-Lippach. Der neue Kindergarten in Lippach wird später fertig als geplant. Ursprünglich war die Fertigstellung für Ostern vorgesehen. Nun hat der Ortschaftsrat einstimmig beschlossen, den Eröffnungstermin auf die Pfingstferien zu legen. „Dann soll auch mit dem Umzug vom provisorischen Domizil, dem Ortschaftsgebäude an der Ortsdurchfahrt, in das neue Gebäude begonnen werden“, sagt Ortsvorsteher Rudi Haas.

Grund ist die witterungsbedingte Verzögerung bei den Bauarbeiten zur Erstellung der Außenanlagen. Außerdem war noch nicht bekannt, wo der barrierefreie Zugang zum künftigen Haupteingang entstehen soll.

