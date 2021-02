Wachstumsmotor Künstliche Intelligenz

Aalen. Künstliche Intelligenz, kurz KI, verspricht Wohlstand und Jobs. Baden-Württemberg will KI-Weltmeister werden und hat einen Wettbewerb auf die Beine und 50 Millionen Euro Fördergelder in Aussicht gestellt. Der Ostalbkreis macht mit. Zwei Runden sind überstanden, nun geht es in die Endphase.

Ein Investitionsvolumen von zehn Millionen Euro steht für die Ostalb im Raum. Die ging in den Wettbewerb im Konsortium mit der Stadt Ulm und der IHK Ulm. Unterstützt wird der Antrag von den Landkreisen Alb-Donau, Biberach und Heidenheim. Kooperationspartner sind unter anderen die Universität Ulm, die TH Ulm und die Hochschule Aalen. Zudem unterstützen