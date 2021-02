Die billige Ernte

Ja, es waren nicht viele, die am Dienstag zu dieser zentralen Präsenzveranstaltung der hiesigen AfD in die Aalener Stadthalle kamen. Bernd Gögel, das Zugpferd der Rechtspopulisten in diesem Landtagswahlkampf, zog keine Massen. Und der Fraktionssprecher der AfD hatte im rhetorischen Marschgepäck auch keine Visionen, wie das Land fit gemacht werden könnte für die Herausforderungen für die Zukunft – wenn mal vom Plan einer neuen Autobahn zwischen München und Freiburg absieht. Die möchte der ehemalige Spediteur bauen, um den aus dem Osten über Deutschland schwappenden Warenstrom an Stuttgart vorbei