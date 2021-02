Kranke Bäume werden gefällt

Aalen. So mancher Spaziergänger im Langert muss momentan seine Route ändern. Dort sind einige Waldwege abgesperrt. Ein Schild und ein rot-weißes Band warnen, die Wege zu betreten. „Die Absperrung dient der Sicherheit“, so Forstdezernent Johann Reck. „Wir haben da eine von mehreren Baustellen.“. Baustellen der Waldpflege, bei der man die Bäume begutachte und im Einzelfall beschädigte und kranke Exemplare, von denen auch Gefahr für Waldbesucher ausgehen könnten, gefällt werden. Aber auch jüngere Bäume würden mitunter gefällt, um einen strukturreichen Wald zu begünstigen, so Reck. Ahorn und Eiche statt Birke