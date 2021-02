Jetzt fehlt noch ein Sieg zum Glücklichsein

Fußball, Regionalliga Rückkehr auf Rasen: Der VfR Aalen will am Samstag beim Vorletzten FC Bayern Alzenau endlich wieder gewinnen.

Dreimal nacheinander war zuletzt der Gang in die Halbzeitpause ein schwieriger. Denn gegen Steinbach Haiger (3:3), Freiburg II (1:3) und die TSG Balingen (0:2) lag der VfR Aalen nach 45 Minuten jeweils mit 0:2 zurück. Das soll sich am Samstag kein viertes Mal wiederholen. Stattdessen verlangt Trainer Roland Seitz von seinen Profis endlich wieder eine Führung. Und am Ende einen Sieg beim Tabellenvorletzten FC Bayern Alzenau. Anpfiff: 14 Uhr.

Die schönste Nachricht vor dem Auswärtsspiel am Samstag überbrachte Geschäftsführer Giuseppe Lepore: „Er hat mir gesagt, dass wir auf Rasen spielen werden“, sagt