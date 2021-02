Nachfrage nach den „Tiny Houses“

Stadtentwicklung Gmünder Verwaltung will nach Ostern mögliche Standorte Kleinsthäuser im Stadtgebiet vorstellen.

Schwäbisch Gmünd.Die Nachfrage nach Standorten für Tiny Houses ist inzwischen auch in Gmünd angekommen. Dies sagten am Mittwoch im Bauausschuss Oberbürgermeister Richard Arnold und Gerhard Hackner, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung. Deshalb sucht die Verwaltung zurzeit Standorte für solche Minihäuser mit oder ohne Räder und will diese nach Ostern mit den Stadträten diskutieren.

Alles, was man braucht

„Diese Minihäuser enthalten alles, was man zum Leben braucht“, sagte Hackner. Manche hätten nur ein Erdgeschoss, andere ein Erd- und ein Obergeschoss. Für ein Tiny House rechnet Hackner 25 bis 30 Quadratmeter Wohnfläche.