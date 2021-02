Hohe Investitionen und Personalmangel in der Kita

Neuler. In Neuler wird stark investiert: Über 4,5 Millionen Euro sind für die Fertigstellung mehrer Maßnahmen und die Aufnahme neuer Projekte mittelfristig eingeplant, wie Kämmerer Andreas Bieg bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte.

Bereits in einer anderen Sitzung hatte der Kämmerer den geplanten Etat ausführlich erläutert, um an diesem Abend den finalen Beschlussantrag mit einigen Änderungen vorzustellen. So wurden die geplanten Ausgaben für die Grundstücksgeschäfte erhöht, die wiederum durch Grundstücksverkäufe finanziert werden sollen. Neu aufgenommen wurde auch der Ausbau des Fahrradwegs von Adlersteige nach Neuler,