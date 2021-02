Schnelles Internet für Firmen

Adelmannsfelden

Der Breitbandausbau schreitet in Adelmannsfelden voran. Jetzt ist das Gewerbegebiet Edelstrut an der Reihe und kommt in den Genuss des schnellen Internets. Im Gemeinderat wurden die Bauleistungen vergeben. Insgesamt gingen elf Angebote von Firmen bei der Gemeindeverwaltung ein.

„Das ist eine beachtliche Zahl. Es ist ungewöhnlich, dass sich so viele Unternehmen um eine Auftragsvergabe bemühen“, urteilte Marco Fischer vom Ingenieurbüro Geo Data im Adelmannsfelder Gemeinderat.

Für den Breitbandausbau des Gewerbegebietes Edelstrut hat die Gemeinde Adelmannsfelden bereits Bundesfördermittel beantragt. „Der Bund