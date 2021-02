Ein Schmelzofen und seine Geschichte

Jubiläum Vor 350 Jahren wurde der erste Hochofen in Wasseralfingen in Betrieb genommen. Welche Bedeutung das hatte und wie sich die Eisenproduktion über die Jahrhunderte wandelte.

Aalen-Wasseralfingen

Es ist eine Geschichte, die stolz machen kann – und traurig zugleich. Vor 350 Jahren wurde in Wasseralfingen erstmals ein Schmelzofen in Betrieb genommen. Vor zwei Jahren, am 28. März 2019 dann der letzte Guss bei SHW-CT. Ein Motorblock findet in die Form. Danach erkaltet der Hochofen für immer.

Befeuert wird der erste seiner Art in Wasseralfingen am 17. Februar 1671. Frühmorgens, um 6 Uhr. Fürstprobst Johann Christoph III von Freyberg & Eisenberg hat das Hüttenwerk, den „Eisenschmelz“ bauen lassen. Man weiß zu dieser Zeit bereits, dass es viel Erz im Braunenberg gibt. Schon