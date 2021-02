Die 100-Jährige trotzt Corona

Bilanz Die Weleda AG hält trotz Pandemie ihren Umsatz stabil. In die kränkelnde Arzneimittelsparte will das Unternehmen weiter investieren.

Schwäbisch Gmünd

Auch mit einem Alter von mittlerweile 100 Jahren ist die Weleda AG weiter gesund: 2020 hat das Unternehmen mit Sitz in Arlesheim in der Schweiz und großem Standort in Schwäbisch Gmünd seinen Umsatz trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie relativ stabil gehalten. Unter dem Strich stand ein Erlös von 424 Millionen Euro. 2019 lag der Umsatz noch bei 429 Millionen Euro.

Trotz mehrmonatigen Lockdowns in den wichtigen Märkten und an den Produktionsstandorten komme Weleda bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie, teilt das Unternehmen mit. Der Grund: In den meisten Ländern können Weleda-Produkte in Drogerien, Supermärkten,