Erst testen, dann gemeinsam lernen

Corona An Essingens Parkschule gibt’s fürs Personal und die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, vor dem Unterricht einen Corona-Schnelltest durchzuführen.

Stäbchen rein und sicher sein: An der Parkschule in Essingen werden kostenlose Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler angeboten. Das teilt die Schulverwaltung mit.

„Im Rahmen des bereits etablierten Hygiene- und Sicherheitskonzepts der Parkschule werden für alle am Schulbetrieb beteiligten Personen bereits hohe Standards gewährleistet. Mit dem Start des Wechselbetriebs in der Grundschule wurde dieses Konzept nochmals erweitert.“ Das Angebot werde in Kooperation mit der ortsansässigen Arztpraxis Dr. Esber-Schimmel durchgeführt. „Die medizinische Fachkraft Ute Holz-Pfister führt zu vereinbarten Zeiten montags