Ein Wegkreuz als Mahnmal

Initiative Wie dank Spenden und tatkräftiger Unterstützung ein Wegkreuz an einer Unfallstelle zwischen Dorfmerkingen und Elchingen realisiert wurde.

Neresheim-Elchingen

Veronika Puscher steht auf dem Grünstreifen am Straßenrand der K 3296 zwischen Elchingen und Dorfmerkingen. Hier, im Schatten vor einer Hecke, die die Wiese vom Wald abgrenzt, erinnert eine kleine Gedenkstätte an ihren Sohn Timo. Hier, in einer Februarnacht zum Sonntag, starb der erst 16-Jährige vor zehn Jahren als Opfer eines Verkehrsunfalls auf dem Nachhauseweg. Und hier soll nun mit einem kleinen Gottesdienst ein Wegkreuz gesetzt werden. Veronika Puscher hat diese Initiative selbst ins Leben gerufen.

„Es soll ein Mahnmal sein“, erklärt sie. Ein Mahnmal für diejenigen, die zu schnell fahren würden, mit