Wirt: Besuch statt Bewirtung

Schwäbisch Gmünd. Er habe keine Gäste bewirtet, beteuert Anton Imensek vom Gasthaus „Neue Welt“ in der Rechbergstraße 1 in Schwäbisch Gmünd. Als die Polizei am Donnerstag, 18. Februar, gegen 18 Uhr in sein Lokal kam, sah das allerdings ganz anders aus: „Gaststätte in Betrieb“ ist der Bericht des Polizeipräsidiums Aalen dazu überschrieben, in dem es heißt: „Bei einer Überprüfung konnten die eintreffenden Polizeibeamten feststellen, dass die Tür zur Gaststätte unverschlossen war und sich in der Gaststätte insgesamt elf Gäste aufhielten,